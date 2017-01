Conte en Zlatan vallen in de prijzen in de Premier League

En dat is drie! Antonio Conte is wederom verkozen tot Manager van de Maand in de Premier League. De Italiaan is de eerste trainer die deze prijs drie keer op rij wint.

Zlatan Ibrahimovic werd verkozen tot beste speler van de maand december in de Premier League. De prijs voor beste manager van de maand in de Premier League wordt sinds augustus 1993 uitgereikt. Sir Alex Ferguson won deze prijs liefst 27 (!) keer als manager van Manchester United, maar nooit drie maanden op rij. Arsene Wenger (15) en David Moyes (10) wonnen de prijs ook vaak.



Ronald Koeman is vooralsnog de enige Nederlandse trainer die de prijs in ontvangst mocht nemen. De huidige manager van Everton werd drie keer verkozen tot manager van de maand in zijn twee seizoenen bij zijn vorige werkgever, Southampton.



Zlatan Ibrahimovic



Zlatan Ibrahimovic werd voor het eerst verkozen tot beste speler van de maand in de Premier League. De 35-jarige legende uit Zweden scoorde in december vijf keer in zes wedstrijden. Steven Gerrard is met zes van de prijzen de recordhouder in dit klassement. Wayne Rooney en Robin van Persie volgen met beiden vijf uitverkiezingen.



Henrikh Mkhitaryan maakte de mooiste goal van de maand december. Hij maakte op Boxing Day de 3-1 tegen Sunderland met een wonderlijke hakbal. Al bleek uit de tv-beelden dat de Armeense international daarbij wel nipt buitenspel stond. De jury kneep echter een oogje toe en waardeerde de klasse van de zomeraanwinst van de Red Devils.