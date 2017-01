FC Twente mag Assaidi nog niet opstellen, Mokotjo twijfelgeval

Daardoor is de vleugelspits niet speelgerechtigd voor het duel in Arnhem. Assaidi maakte op 23 december de transfervrije overstap naar Enschede, nadat hij zijn contract in Dubai had laten ontbinden. FC Twente wacht echter nog op het bericht van Al-Ahli dat die club Assaidi heeft vrijgeven. Als de club uit Enschede de linksbuiten zondag had willen opstellen, had dat vrijdagmiddag voor 12.00 uur moeten gebeuren.



Of Kamohelo Mokotjo kan spelen, wordt zaterdag bekeken. De Zuid-Afrikaanse middenvelder miste het trainingskamp in Spanje door problemen met zijn reisdocumenten. Begin deze week sloot hij weer aan op het trainingscomplex van de roodhemden in Hengelo. "Kamohelo heeft zich deze week weer bij de groep gevoegd. Morgen (zaterdag, red.) nemen we de beslissing of hij meereist naar Arnhem", meldt trainer René Hake op de website van de club.





Chinedu Ede (bovenbeen) en Sonny Stevens (knie) herstellen van een blessure. Stevens revalideert de komende periode in Antwerpen. Torgeir Børven sloot begin deze maand na zijn verhuurperiode bij Brann Bergen eerst aan bij Jong FC Twente en heeft zich deze week weer bij de eerste selectie gevoegd.Tegenstander Vitesse staat op een achtste plek, een plaats lager dan FC Twente. "Een prima tegenstander", weet Hake. "De ploeg heeft voor de winterstop wisselende resultaten behaald en moeilijke periodes gekend, maar ze hebben de ambitie om bovenin de subtop mee te doen. Ze zullen getergd zijn om zich direct na de winterstop te laten zien", geeft Hake aan. "Maar dat zijn wij ook; dus aan ons de taak om te zorgen dat het verschil met Vitesse op de ranglijst groter wordt."