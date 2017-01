Veltman: ''Ajax mag geen steken laten vallen, dat is duidelijk''

Ajax hervat de competitie met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. In aanloop naar het duel in Overijssel praat Joël Veltman met Voetbal International over zijn nieuwe positie en de rol van de Amsterdammers in de titelrace.

''Een paar weken voor de winterstop heb ik de knop omgezet: rechtsback is mijn positie'', verklaart de multifunctionele verdediger. ''Daar speel ik nu al langere tijd bij Ajax en heb ik ook minuten gemaakt in Oranje. Daarvoor ging het nog weleens over lievelingspositie en meer van dat soort zaken, maar dat is nu niet meer aan de orde. Ik voel dat er nog veel rek in zit en wil me als rechtsback verder ontwikkelen.''



Het verschil met koploper Feyenoord bedraagt vijf punten. Veltman eist dan ook volledige scherpte van zijn ploeggenoten bij Ajax: ''We mogen geen steken laten vallen, dat is duidelijk. Het gevoel is goed bij ons en dat moeten we zondag laten zien. Alleen Riechedly Bazoer is weg. En Nemanja Gudelj dan, maar die trainde al enige tijd niet meer mee. Er is nog niemand bijgekomen.''