ADO-spits Kastaneer naar Mainz: "Alleen medische keuring nog"

“ Het is nog niet rond, maar bijna”

"Het is nog niet helemaal rond, maar bijna wel", vertelt de Jong Oranje-international tegenover ELF Voetbal. "Alleen de medische keuring moet ik nog ondergaan. Dat zal maandag of dinsdag gebeuren. Ik ben nu nog gewoon in Nederland. Het is een beetje druk nu met alles."



Kastaneer beschikt bij ADO Den Haag over een aflopend contract, waardoor ADO Den Haag een mooi bedrag voor hem ontvangt. Vorig seizoen werd de Rotterdammer nog verhuurd aan FC Eindhoven. In de huidige jaargang begon hij echter uitstekend door op de tweede speeldag beide doelpunten voor zijn rekening te nemen in de uitwedstrijd tegen Vitesse (1-2 winst, red.). Zes dagen later scoorde hij opnieuw tegen sbv Excelsior. Een blessure wierp hem daarna terug.



Vanwege een virusinfectie bij Mike Havenaar leek hij in aanmerking te komen voor de positie van eerste spits in het Kyocera Stadion. Maar in plaats daarvan zal hij nu in de Bundesliga gaan opereren. Na Bernard Schuiteman wordt hij de tweede Nederlander in dienst bij FSV Mainz 05.