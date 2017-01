Jupiler League-topscorer Boere: "Niemand heeft zich bij mij gemeld"

Twintig doelpunten maakte Tom Boere in de Jupiler League in de eerste seizoenshelft. Daarmee gaat de 24-jarige aanvaller riant aan de leiding in het topscorersklassement. Zijn naam werd de afgelopen periode met diverse clubs in verband gebracht.

“ Het vertrouwen wordt alleen maar nog groter”

Vrijdagavond zal hij echter om 20.00 uur toch gewoon als speler van FC Oss in het strijdperk treden in de ontmoeting met FC Dordrecht. "Ik heb in de winterstop met geen enkele club gesproken", vertelt Boere tegenover ELF Voetbal. "Ik hoor uiteraard ook van interesse, maar officieel is er geen bod gedaan. Niemand heeft zich gemeld bij mijn zaakwaarnemer", wijzende naar SEG Football dat zijn zaken behartigt.



Optie

Boere beschikt over een aflopend contract bij FC Oss. Al heeft de Brabantse club wel een eenzijdige optie voor nog een jaar. "Bij mijn weten is die nog niet gelicht, maar dat zal ongetwijfeld gebeuren." Een reden voor zijn stormvloed aan doelpunten heeft hij niet direct. "Natuurlijk was ik vorig seizoen bij FC Eindhoven vierenhalve maand geblesseerd. Ik kon me toen onvoldoende tonen."



"Hier bij FC Oss startte ik superfit en krijg ik vanaf het begin alle vertrouwen van de trainer en de clubleiding. Hoe vaker je scoort, hoe beter ik me voel. Het vertrouwen wordt alleen maar nog groter. Een geheim is er verder niet. Al sta ik ook af en toe gewoon op de juiste plaats." Hoeveel doelpunten de voormalige aanvaller van Jong Ajax en AA Gent dit seizoen nog hoopt te scoren, verklapt hij niet. "Dat houd ik liever nog voor me."