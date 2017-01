Botteghin: ''Moeten met Feyenoord voor kampioenschap gaan''

Feyenoord-verdediger Eric Botteghin wil over enkele maanden met de kampioensschaal in zijn handen staan: ''Wij moeten nu. Wij zijn vanaf de eerste dag koploper en staan vijf punten voor, dat moeten we ook uitstralen.''

''Wij moeten voor het kampioenschap gaan'', vervolgt de Braziliaanse mandekker tegenover Voetbal International. ''En daar beginnen we zondag mee. Deze wedstrijd (tegen Roda JC Kerkrade, red.) is meteen belangrijk. Wij willen meteen winnen, dan heb je het gevoel dat je dezelfde lijn kan doortrekken van vóór de winterstop.''



Botteghin is niet bang voor achtervolgers Ajax en PSV: ''Wij zijn koploper, dan denk ik dat wij de beste spelers hebben. Wij raken niet meer in paniek zoals vorig jaar, we hebben heel veel geleerd van deze kutperiode, we kunnen met alle situaties omgaan. Van een achterstand raken wij niet meer in de war. De mentaliteit is de kracht van ons team. Wat anderen vinden en zeggen maakt ons ook niet uit, wij weten wat we moeten doen om kampioen te worden.''