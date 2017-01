Ziyech zag droom in duigen vallen: ''Ik baalde er enorm van''

Hakim Ziyech droomde over deelname aan de Afrika Cup. Die droom veranderde echter in een nachtmerrie. Hervé Renard, bondscoach van Marokko, liet de spelmaker van Ajax buiten de definitieve selectie voor het eindtoernooi.

''Ik baalde er enorm van. Iedereen wil voor zijn land uitkomen. Dat mocht helaas niet zo zijn. Dan moet je de knop omzetten en gewoon doorgaan om je motivatie eruit te halen'', zegt de begaafde middenvelder in een onderhoud met Ajax TV.



''Het heeft een paar dagen geduurd voordat ik die knop had omgezet. Ik hoorde het in het begin van de vakantie, waar ik nog zeker van heb kunnen genieten omdat ik de knop na een paar dagen kon omzetten. En dan moet je je focussen op wat komen gaat'', verwijst Ziyech naar het uitduel met PEC Zwolle. ''We zijn er zeker klaar voor. Ik denk dat iedereen ook blij is dat de competitie weer gaat beginnen. We kunnen weer losgaan.''