Klaassen: ''Blijf sowieso bij Ajax, krijg je zwart op wit van me''

Ajax staat vijf punten achter koploper Feyenoord. Aanvoerder Davy Klaassen weet wat er beter moet in Amsterdam: ''We hebben ons tijdens het trainingskamp veel toegelegd op de laatste fase van een wedstrijd. In die fase lieten we de laatste wedstrijden veel punten liggen.''

De recordkampioen heeft vaker een grote achterstand weggewerkt: ''Maar dat biedt geen garantie natuurlijk'', benadrukt de blonde aanvoerder in gesprek met AT5. ''Maar als je ze in een half jaar kunt verliezen, kunnen we ze in een half seizoen ook weer inlopen.''



Klaassen heeft en passant goed nieuws voor de fans van Ajax: ''Ik blijf sowieso, dat krijg je zwart op wit van me. En natuurlijk heb je het liefst dat een team zo veel mogelijk bij elkaar blijft. Maar jongens willen spelen, dat begrijp ik ook. Als we spelen zoals we kunnen en dat elke week van onszelf verlangen dan worden we kampioen, daar ben ik van overtuigd. Maar dan moeten we het wel elke week laten zien en dat is niet altijd makkelijk.''