AZ start tweede seizoenshelft met zege op Go Ahead Eagles

De bezoekers uit Alkmaar kregen een aantal goede kansen in de eerste helft van het duel in de ijskoude Adelaarshorst. Robert Mühren, Ben Rienstra en met name Muamer Tankovic faalden in kansrijke positie. 'The Eagles', behoorlijk actief op de transfermarkt, werden gevaarlijk via huurling Elvis Manu en collega-aanvaller Leon de Kogel.



Weghorst brak de ban in het knusse onderkomen van de laagvlieger. De boomlange spits verschalkte doelman Theo Zwarthoed met een schot in de korte hoek. Even later werd Go Ahead Eagles-trainer Hans de Koning naar de tribune gestuurd wegens commentaar richting arbiter Danny Makkelie. ''Wat een pannenkoek'', riep de weggestuurde coach.



AZ hield stand, mede door uitstekend verdedigend werk van Stijn Wuytens. De Belgische mandekker haalde de inzet van invaller Darren Maatsen van de lijn. Jahanbakhsh verdubbelde vervolgens de voorsprong met een schitterende uithaal. Antonia was trefzeker vanaf elf meter, waardoor de spanning terugkeerde. Deze was snel verdwenen, want AZ kreeg ook een strafschop. Jahanbakhsh schoot raak en verzorgde daarmee het slotakkoord.