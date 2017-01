Van Bronckhorst acht Feyenoord op alle facetten klaar voor titel

"We hebben lessen geleerd van vorig seizoen", vertelt de coach in het Algemeen Dagblad. "Bovendien is de sfeer is nu heel anders, niemand wil meer weg, iedereen wil zijn rol spelen in deze ploeg. Er hoeven wat mij betreft ook geen spelers bij te komen, dat kan zomaar de dynamiek in een groep veranderen.''



Toch beseft Van Bronckhorst ook dat er een nieuw soort druk om de hoek komt kijken als je koploper van de Eredivisie bent én blijft. "We zijn het niet gewend, dat klopt. Maar deze ploeg gaat heel goed met de druk om. De focus die er dag in dag uit is, daar ben ik tevreden over. Vorig seizoen hadden we veel noodzakelijke facetten ook al in huis, maar toen hielden we het gewoon niet vol. Dat zou nu wel moeten kunnen. Maar niemand wordt kampioen met één goede helft van het seizoen."



Ook de speelwijze is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. "Ik denk dat wij de laatste maanden een speelwijze hebben ontwikkeld die echt bij Feyenoord past. We kunnen een heel hoog tempo hanteren, maar staan ook fysiek ons mannetje. We leunen nooit achterover, scoren vaak. Daar hebben we dan ook veel tijd in gestoken."



Saai



Waar het spel van Feyenoord dit seizoen inderdaad regelmatig attractief en spannend is, zijn de persconferenties van de hoofdcoach van de Rotterdammers juist niet bijzonder. Misschien zelfs wel saai. "Ach, wat is saai? Als je zeven keer in drie weken een wedstrijd speelt en je moet daar als trainer continu op vooruit- en terugblikken, dan heb je op een gegeven moment als trainer ook nauwelijks nog iets te melden. Je vertelt dan toch voortdurend hetzelfde? En je weet als trainer van een grote club dat je maar één dingetje verkeerd hoeft uit te leggen en overal verschijnen de grote koppen op internet. Het is een vorm van bescherming dat ik niet overal diep op inga. Bescherming van mezelf, maar ook van mijn elftal. Je moet in deze functie altijd op je hoede zijn.''