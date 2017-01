Ajax-back Sinkgraven zet in op kans in het Nederlands elftal

"Het was een verrassing, maar het gaat steeds beter en dan wordt het automatisch leuker", knikt de hoofdrolspeler, die naar eigen zeggen in het begin flink moest winnen aan zijn nieuwe rol, tegenover De Telegraaf. Sinkgraven kreeg zijn nieuwe functie nadat Bosz was ingefluisterd door Tonny Bruins Slot.



Volgens de voormalig assistent van Johan Cruijff kon de Ajax-trainer een voorbeeld nemen aan middenvelder Sergi, die als verdediger in Catalonië pas echt de top haalde. "Maar ook Arthur Numan is een mooi voorbeeld voor mij", legt Sinkgraven uit. "Hij haalde op deze manier Oranje." In totaal speelde Numan liefst 45 interlands.



Ondanks alles spookt een plek op het middenveld, de positie waarvoor Sinkgraven werd opgeleid in Heerenveen, nog altijd een beetje door zijn hoofd. "Maar het is nu zaak om zo veel mogelijk te leren als verdediger. Dat maakt me uiteindelijk als middenvelder ook multifunctioneler."