Karsdorp verwacht door lonkende titel geen Feyenoord-transfers

"We lezen dingen en als je goed bent met een bepaalde speler heb je het daar over", vertelt hij in De Telegraaf. "Ik kan niet in de hoofden van andere jongens kijken, maar ik kan me niet voorstellen dat je wil vertrekken bij de club als je zo'n grote kans hebt om voor het eerst kampioen van Nederland te worden."



Met de titel in het vooruitzicht denkt Karsdorp dat Feyenoord een goede onderhandelingspositie heeft. "Nu kan het gebeuren, joh! Iedereen ziet dat dit een geweldig team is. En dat gevoel zit ook bij ieder van ons inmiddels in het koppie, hè. We hebben in de eerste helft van het seizoen laten zien hoeveel kracht we hebben. We hebben tegenslagen in wedstrijden en daarbuiten meegemaakt en alles overwonnen."



Werd er vorig seizoen na de winterstop een hele slechte serie ingezet, gelooft de rechtsback dat het ditmaal anders zal zijn. "Wat ik meteen na de vakantie aantrof, was dezelfde geweldige mentaliteit als voor de winterstop. Iedereen traint scherp, er is plezier en tegelijk weet iedere speler dat we in een positie verkeren die zo uniek is dat die niet verloren mag gaan."