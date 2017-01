Commercieel merk Ödegaard legt Heerenveen geen windeieren

"Ik heb een hekel om grote woorden te gebruiken, maar hij heeft een soort Messi-touch", vertelt voormalig Heerenveen-speler André Hansen in de Leeuwarder Courant. "Hij is goed in de kleine ruimtes en enorm creatief. Het is leuk dat hij op dit moment voor Heerenveen speelt."



Daniel Berg Hestad, eveneens een Noor die een paar seizoenen in Friesland speelde, is ook positief. "Maar de grootste Noorse voetballer is hij nog niet. Hij kan het wel worden. Hij moet de tijd krijgen om alle aspecten van zijn spel nog verder te ontwikkelen. Vooralsnog is het een sprookje, ik hoop dat het ook goed afloopt."



Commercieel



Tussen de lijnen zal zijn invloed in elk geval deze week nog beperkt blijven. Tegen ADO Den Haag zit hij namelijk op de bank. "Martin is pas net hier, geef hem de tijd", legt trainer Jurgen Streppel zijn keuze uit. "Goede spelers passen zich snel aan. Hij is relaxed, maar dat is de buitenkant. Eigenlijk is hij nog een kind."



Op commercieel gebied is de komst van Ödegaard vooralsnog een heel groot succes. Zijn overgang haalde de (inter)nationale media. Alle wedstrijden van Heerenveen zijn vanaf heden live te volgen in Noorwegen. En zijn Instagram-foto in het shirt van sc Heerenveen – inmiddels een kleine 150.000 keer geliked en meer dan twee miljoen keer bekeken – is van onbetaalbare waarde. Doordat hij de meeste volgers van heel de Eredivisie heeft, krijgt de Friese club enorm veel pr in het buitenland. Het levert veel meer op dan de 47 shirts die inmiddels zijn verkocht in de Feansjop met het rugnummer van Ödegaard.