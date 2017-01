Koeman ziet in PSV'er Carolina nieuwe groeibriljant van Everton

Ronald Koeman heeft bij Southampton bewezen dat hij met succes spelers uit de Nederlandse competitie kan oppikken, om ze vervolgens door te laten groeien tot de uitblinkers in de Premier League. Inmiddels ziet de manager van Everton een nieuwe toekomstige ster rondlopen.

En wel bij PSV: te weten Jurich Carolina. De voor velen nog onbekende speler van de belofteploeg van de Eindhovenaren heeft zich in de belangstelling van de Engelsen gespeeld. Dat weet De Telegraaf althans. De linksback heeft nog een contract tot 2018 in het Philips Stadion.

Carolina, die anderhalf jaar geleden overkwam uit de jeugdopleiding van AZ, staat al geruime tijd in de belangstelling van de middenmoter van de Premier League. Zijn debuut voor de hoofdmacht van PSV maakte hij nog niet, maar in de Jupiler League droeg hij wel al tienmaal het shirt van Jong PSV. Hoewel er een transfersom op tafel moet komen als Everton hem deze zomer al wil hebben, is de vraagprijs niet nog bekend.