Veltman wijt matig laatste kwartier Ajax aan aanvallende intenties

"Echt onmogelijk dat het aan onze conditie ligt", vertelt hij in het Algemeen Dagblad. "Al onze fysieke waarden worden nauwkeurig bijgehouden. Daar ligt het niet aan. En als ik voor mezelf spreek: de vermoeidheid heeft geen invloed op mijn spel.''



Volgens de rechtsachter ligt het probleem juist bij de aanvullende impulsen van Ajax. Niet de voorsprong verdedigen, maar uitbouwen zou het motto moeten zijn in de slotfase. "Het zit een beetje in de natuur van spelers om te denken: we moeten deze voorsprong verdedigen. Maar het idee moet zijn: we gaan deze voorsprong uitbreiden. Daar ligt ook onze grootste kracht. De theorie is vrij simpel, hè. Het is aan ons om dat vanaf morgen tegen PEC in de praktijk te brengen.''



De oplossing ligt volgens Veltman overigens niet alleen in de slotfase van de duels. "Eerdere kansen om het duel op slot te gooien en de genadeklap uit te delen laten we vaak liggen. Bijvoorbeeld tegen PSV. Dat zullen we dus na de winterstop eerder moeten doen."



Ajax gaat zondag op bezoek bij PEC Zwolle – tegen hen kreeg de formatie van Peter Bosz in de eerste seizoenshelft overigens niet in het laatste deel, maar juist na twee minuten al een doelpunt tegen. Wout Brama was destijds de doelpuntenmaker. Hij is er door zijn overgang naar FC Utrecht zondag in ieder geval niet bij.