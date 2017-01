Van Gaal voorspelt titel voor Feyenoord: "Zou ook goed zijn"

Maar Feyenoord-icoon Willem van Hanegem durft het voorspellen van een Rotterdamse titel vooralsnog niet aan. "Met mijn voorspellingen van uitslagen of winnaars zit ik niet vaak goed. Dat zou nu dus mooi zijn. Als Feyenoord de overtuiging van het uitduel met AZ (0-4 zege, red.) weer tevoorschijn kan toveren, maakt het een kans. Maar mijn gevoel zegt nu toch nog Ajax", laat hij optekenen in het Algemeen Dagblad.



Voormalig Ajax-coach Louis van Gaal hoopt én denkt echter dat Feyenoord wel sterk genoeg is voor het kampioenschap. "Het wordt tijd dat zij de titel weer eens pakken. Ik hoop het ook voor het Nederlands voetbal." Co Adriaanse sluit zich bij die woorden van zijn collega aan. "Feyenoord heeft bovendien nog genoeg opties achter de hand."