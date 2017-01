Ai: Kritiek op Messi kost Barça-medewerker zijn ontslag

Je kan Lionel Messi als medewerker van FC Barcelona maar beter niet al te hard aanpakken. Zelfs een beetje kritiek kan al te veel zijn, zo ervoer Pere Gratacos. De directeur werd per direct ontslagen, nadat hij vond dat de Argentijn zonder zijn medespelers van Barça niet hetzelfde niveau zou halen.

"Barcelona staat niet alleen waar het staat dankzij Messi. Hij is belangrijk, maar juist het team wint. Zonder Neymar, Luis Suárez, Andres Iniesta, Gerard Piqué en de anderen, zou Messi niet zo'n goede speler zijn", vertelde Gratacos na het duel tussen FC Barcelona en Athletic Bilbao.

Echt in goede aarde werden die uitspraken dus niet ontvangen. De directeur werd per direct uit zijn functie gezet door de Catalaanse grootmacht. "De uitspraken van Gratacos komen niet overeen met de visie die de club heeft", was het statement van Barcelona bij hun beslissing.

Een schrale troost is er echter wel voor de ontslagen Gratacos. Hij krijgt een nieuwe functie in de jeugd van de Blaugranas aangeboden. Hij wordt verantwoordelijk voor de bouw van een nieuwe jeugdacademie, waar ze dan weer nieuwe Messi kunnen opleiden…