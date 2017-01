Vertrek van Narsingh geeft PSV mogelijkheden voor een transfer

Met het vertrek van Luciano Narsingh zijn de opties voor PSV-trainer Phillip Cocu op de zijkanten in de aanval zeer mager. Met name op rechts zijn de opties beperkt. Komt er een systeemwijziging of gaan de Eindhovenaren nog de transfermarkt op? "Er zijn financiële mogelijkheden", weet de oefenmeester.

"We zijn niet heel actief op de markt, maar staan open voor iemand die ons ook echt kan versterken", vertelt hij tegenover het Eindhovens Dagblad. "Nu er met Luciano Narsingh een speler verkocht is, zijn er in principe financiële mogelijkheden. Maar het is niet aan mij om daarover te besluiten of hierover te praten. Onze technisch manager gaat hierover."



Toch loopt Cocu als trainer wel tegen de beperkingen voorin aan, al ziet hij dat zelf anders. "De bezetting van onze aanval lijkt misschien niet optimaal, maar is, als een aantal blessures voorbij is, ook niet dun. We hebben met Oleksandr Zinchenko, Jürgen Locadia, Steven Bergwijn, Forian Jozefzoon en Gastón Pereiro op dit moment zeker meerdere opties voor de zijkanten."



Toch denkt Cocu niet voor niets hardop na om tegen Excelsior te starten in een 4-4-2-formatie. Met onder anderen Bart Ramselaar, Marco van Ginkel, Davy Pröpper, Jorrit Hendrix, Siem de Jong en Andres Guardado zijn de keuzes voor het middenveld heel ruim. Ook de 4-3-3-variant met Ramselaar als hangende rechtsbuiten, waar hij bij FC Utrecht ook een tijdje speelde, lijkt ook nog een optie.