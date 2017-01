HUH: Houdt Zwarthoed de strafschop nu wel of niet tegen?!

Als je hieronder vluchtig kijkt, lijkt het alsof de strafschop van Alireza Jahanbakhsh wordt tegengehouden door Go Ahead Eagles-goalie Theo Zwarthoed. Maar dat is niet het geval, kijk nog maar eens goed; de aanvaller van AZ maakte vrijdagavond vanaf de penaltystip 'gewoon' de 1-3 in Deventer.

GOAAAAALLL!! | Of dit ook een pingel was, tja.. nee. Maar Jahanbakhsh schiet hem wel binnen: 1-3. #gaeaz 1-3 pic.twitter.com/USYMEx9VcO — OnsAZ (@OnsAZAlkmaar) 13 januari 2017

Alleen had deze goal wel mogen tellen? Doelman Zwarthoed wijst nog voor de inzet van Jahanbakhsh goed en wel over de doellijn is al naar de tweede bal die in het veld wordt gegooid. Scheidsrechters: was het wel of geen goal? Arbiter Danny Makkelie keurde hem in elk geval wel goed.