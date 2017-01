Ajax-verdediger De Ligt verovert bijzonder record in Emmen

Matthijs de Ligt is op dit moment misschien wel het grootste verdedigende talent van Nederland. De Ajacied speelt al regelmatig met het eerste elftal mee en maakt, ondanks dat hij pas zeventien jaar is, enorm veel indruk. Vorig jaar werd hij al uitgeroepen tot talent van het seizoen en ook in het nieuwe jaar heeft hij weer een leuk recordje binnengehaald.

Tegen FC Emmen (0-0) was hij namens Jong Ajax namelijk de aanvoerder in het Jupiler League-duel. Daarmee is hij de jongste speler ooit die een wedstrijd begon als aanvoerder. "Dat is leuk hoor, maar er veranderde voor mij niet veel", reageert de achterhoedespeler koeltjes tegenover Ajax Showtime. "Ik had alleen een band om. Coachen doe ik al, al is het niet dat ik meer verantwoordelijkheden neem. Dit is voor de statistieken.”



Trainer Marcel Keizer had zo zijn eigen redenen om de band aan De Ligt te geven voor het duel in Emmen. "Ik kijk naar de positie en de persoon. Matthijs zit al vaak bij de eerste selectie, hij doet het goed, maar verder hoef je er niet veel achter te zoeken. Hij heeft van nature leiderschapskwaliteiten."