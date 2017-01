El Ahmadi van titelstrijd naar titelstrijd: "Het wordt heel zwaar"

"Het wordt ook weleens tijd voor Marokko", vertelt hij tegen de NOS. "Iedereen snakt naar succes, maar dat is gelukkig ook de doelstelling van het hele team. Het doet er niet toe wat voor naam je bent en of je een ster bent in het voetbal. Als je als team niet sterk genoeg bent, dan red je het niet in Afrika. Het is moeilijk voetballen, maar we moeten de strijd aangaan en op dezelfde manier spelen als de anderen."



Vergelijkbaar met het voetbal in de Eredivisie of überhaupt in Europa is de Afrika Cup amper volgens El Ahmadi. "Er komt zoveel bij kijken. Je speelt op slechte velden en met tegenstanders die dwars door je heen willen voetballen. Het wordt in ieder geval heel zwaar."



Marokko neemt het in de poulefase op tegen Congo, Ivoorkust en Togo. Zaterdag begint het toernooi met de duels tussen Gabon en Guinee-Bissau (17:00) en Burkina Faso – Kameroen (20:00). Maandag opent de ploeg van bondscoach Hervé Renard tegen Congo. Het duel in Stade d'Oyem begint om 20:00.