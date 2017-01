Rutten: "Feyenoord gaat zonder El Ahmadi geen schade oplopen"

Sterkhouder. Aanjager. Doelpuntenmaker. Zomaar een aantal benamingen die Karim El Ahmadi dit seizoen kreeg in dienst van Feyenoord. De middenvelder maakt een topseizoen door en draagt met zijn passing, dribbels én goals een groot aandeel bij in de koppositie van de Rotterdammers. Toch zullen ze het in Rotterdam-Zuid de komende maand moeten stellen zonder hem, want hij reist af naar de Afrika Cup. "Ik verwacht niet dat Feyenoord onoverkomelijke schade gaat op lopen tijdens zijn afwezigheid" vertelt Fred Rutten.

Onder de oefenmeester, die inmiddels werkzaam is bij Al Shabab in de Verenigde Arabische Emiraten, kende El Ahmadi zijn grote doorbraak bij FC Twente. Later werkten ze nog samen bij Feyenoord. "Karim heeft allereerst een enorme vechtersmentaliteit", legt Rutten uit tegenover ELF Voetbal. "Hij brengt energie in het team. Hij kan bovendien met zijn dribbels in de kleine ruimte een man uitspelen. Dat is een grote kwaliteit van hem."

Naast het voetbalvermogen op het veld, voegt El Ahmadi volgens zijn voormalig leermeester de broodnodige ervaring en mentaliteit toe aan Feyenoord. "In Nederland zijn we heel lief en voorzichtig in het opleiden van spelers. Ze mogen geen pijn hebben. Als je in Engeland bent geweest, zoals Karim, leer je dat je verder moet gaan. Als je geestelijk moe bent, ben je dat lichamelijk nog niet. Als je denkt dat je niet verder kunt, kun je nog verder. Opgeven kán gewoon niet. Dat moet je meemaken. Rijpen. El Ahmadi heeft die ervaring en brengt dat over bij Feyenoord. Qua mentaliteit vergelijk ik hem met Jan Wouters."

Een sterke geest krijgen. In andere sporten hoor je dat nog veel vaker dan in het voetbal. Zo liet shorttrackcoach Jeroen Otter zijn pupillen na een zwaar trainingskamp in de Franse Alpen niet terug vliegen naar huis. Eenmaal op het vliegveld aangekomen hoefden ze niet naar de gate. Maar er kwam een kaart en kompas tevoorschijn. De shorttrackers moeten 1700 kilometer naar huis fietsen. In plaats van met heet vliegtuig. Een ervaring die de doorsnee voetballer wellicht ook niet zou misstaan.



Is Tonny Vilhena (rechts) de ideale opvolger van Karim El Ahmadi tijdens zijn afwezigheid?

Vervanger Vilhena

Terug naar De Kuip, Feyenoord. Want voetbalkwaliteit en mentaliteit zijn de dingen die ze daar voorlopig moeten missen. Maar ook zonder de doelpunten van El Ahmadi moet trainer Giovanni van Bronckhorst het redden de komende weken. "Het verraste mij eerlijk gezegd dat Karim zo veel scoort", lacht Rutten. "In mijn tijd scoorde hij wel eens. Één of twee keer per seizoen. Maar dit jaar zit alles mee en gaat alles wat hij op doel schiet erin. Het zorgt er mede voor dat hij op dit moment één van de beste middenvelders van Nederland is."



Een van de beste middenvelders van Nederland missen. De man die tegen Manchester United (1-0 winst) Paul Pogba, voorlopig de duurste speler aller tijden, diep in zijn broekzak had zitten. Het is een flinke aderlating voor Feyenoord. Toch denkt Rutten, met het Eredivisie-programma in het achterhoofd (Roda, Willem II, NEC, FC Twente) dat Van Bronckhorst zich wel redt. "Feyenoord zal geen onoverbrugbare schade oplopen in de titelrace. Ik denk dat Tonny Vilhena het gemis redelijk kan opvangen. Hij kan ook veel brengen. Alleen hij mist nog wel de mentaliteit en ervaring van El Ahmadi, logisch. Maar Feyenoord blijft zonder El Ahmadi overeind in de Eredivisie en gaat er uiteindelijk ook met de titel vandoor."

Ego's

Voor El Ahmadi kan het daarom zomaar een hele mooie tweede seizoenshelft worden. Als de woorden van Rutten werkelijkheid worden en de titel inderdaad naar Rotterdam-Zuid gaat, kan hij in een half jaar twee prijzen pakken. Ook met Marokko dingt hij namelijk mee om de eindstrijd van de Afrika Cup. Rutten: "Dat hoop ik enorm. Ik ken veel Marokkaanse voetballers en eigenlijk heeft Marokko altijd een hele grote groep getalenteerde spelers. Alleen moeten de ego's opzij worden gezet. Niet de spelers, maar het team is belangrijk. Als ze dat lukt, kunnen zij de grote verrassing van de Afrika Cup worden. Ik zou het ze erg gunnen."