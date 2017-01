Weghorst: "Het slaat nergens op, die kreten over mijn moeder"

"We weten dat ze bij Go Ahead fanatiek publiek hebben”, zegt Weghorst op de website van AZ. “Dat wel is mooi. Het is alleen jammer dat ze het op deze manier uiten. Het slaat nergens op, die kreten over mijn moeder. Te gek voor woorden, ik vind niet dat dit bij voetbal hoort. Maar ja, ik lach erom."



AZ won in Deventer met 1-3. Weghorst was trefzeker. "Ik kan de lijn van vorig jaar gelukkig doortrekken in 2017. Dat is hartstikke fijn. Ik denk dat de 0-1 belangrijk was en de ban brak. Uiteindelijk spelen we het goed uit. Het is gewoon een dik verdiende overwinning."



"We hebben het in de eerste seizoenhelft vaak laten liggen tegen de kleinere ploegen, terwijl we aan onze stand verplicht zijn om te winnen. Dat hebben we vandaag goed gedaan", aldus Weghorst.