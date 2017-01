Botteghin: "Kunstgras vinden ze onvoorstelbaar in Brazilië"

Feyenoord begint zondag het kalenderjaar 2017 met de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade. Eric Botteghin is geen fan van kunstgras liet hij in de aanloop naar het duel weten.

"Dat we in Nederland tijdens de competitie met sneeuw voetballen, begrijpen ze in Brazilië nog wel”, zegt Botteghin tegen De Telegraaf. “Maar dat daaronder ook nog kunstgras zit, vinden ze onvoorstelbaar.”



“Nou ja, dat hele kunstgras-fenomeen in profvoetbal kennen ze niet. Dat vinden ze raar. Ik hoop dat de hele Eredivisie snel weer volledig gras kent in de stadions”, aldus Botteghin. ADO Den Haag, Excelsior, Sparta Rotterdam, Roda JC, PEC Zwolle en Heracles Almelo spelen momenteel op kunstgras in de Eredivisie.