Immers: "Zeker een voordeel dat Vormer hier ook speelt"

“Met Feyenoord heb ik twee keer net naast een prijs gegrepen, dan wordt het nu wel tijd”, zegt Immers tegen Het Laatste Nieuws. “Want op een promotie met ADO Den Haag na, heb ik niets gepakt.”



Oud ploeggenoot bij Feyenoord Ruud Vormer speelt ook bij Club Brugge. “Dat is zeker een voordeel. Maar ik kende nog wel een aantal jongens. Stefano Denswil en Ricardo van Rhijn ken ik van de wedstrijden tegen Ajax. Dat zijn aardige jongens, de klik was er onmiddellijk. Timmy Simons van PSV en Claudemir van Vitesse. Zelfs Tomás Pina, omdat we in de voorbereiding vaak tegen Spaanse clubs speelden”, aldus Immers.