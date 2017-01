Klaassen: "Het moment van een transfer komt steeds dichterbij"

Davy Klaassen is niet meer weg te denken uit het eerste elftal van Ajax. De middenvelder is inmiddels aanvoerder van de Amsterdammers en international van Oranje. De kans is groot dat hij binnenkort een volgende stap gaat maken.

"Ik vind het oprecht moeilijk hier iets over te zeggen", zegt Klaassen tegen Ajax Life. "Ik kan wel gaan roepen dat ik er klaar voor ben en in de zomer weg wil, maar als ik een slechte tweede seizoenshelft speel, kan het zomaar zijn dat ik er gevoelsmatig nog niet klaar voor ben. Bovendien heb ik het naar mijn zin bij Ajax en voel ik me een kind van de club."



"Kijk, ik denk er wel meer over na dan twee jaar geleden. Dat lijkt me logisch. Het moment komt steeds dichterbij. Maar of dat komende zomer is of een jaar later, weet ik nog niet. Ik sluit niets uit”, aldus Klaassen.