Beugelsdijk: "Herken soms mezelf niet"

"Kinderen willen altijd aanvallen, scoren”, zegt Beugelsdijk tegen Voetbal International. “Ik vond het op jonge leeftijd al prachtig een tegenstander met bal en al tegelijk mee te nemen en dan door te lopen. En nog steeds. Zoiets geeft een gevoel van macht. Dan voel ik mezelf echt een soort koning. Winnen, ergens dwars doorheen knallen.”



"Zodra de scheidsrechter fluit denk ik maar aan een ding: spits uitschakelen, bal inleveren bij de juiste kleur en af en toe zoek ik iemand in de tribune en leg ik 'm daar neer."



"Soms kost 't me de kop, zoals voor de winter tegen FC Utrecht toen ik er met rood af moest. Bovendien ziet het er ook niet altijd even leuk uit. Als ik die rode kop van me soms terug zie op Studio Sport, herken ik mezelf niet. Dat is dan een andere Tommie dan de jongen buiten het veld”, aldus Beugelsdijk.