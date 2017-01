Tottenham makkelijk voorbij West Brom

De thuisploeg kwam al na elf minuten op voorsprong via Harry Kane. De Engelse spits schoot de bal via de binnenkant van de kruising in het doel. Ongeveer een kwartier later werd het via Christian Eriksen 2-0. Zijn schot werd nog van richting veranderd, maar de bal ging wel in het doel. Met 2-0 gingen de ploegen ook de rust in.



Een kwartier voor het einde van de wedstrijd werd het 3-0. Kane maakte zijn tweede doelpunt na een voorzet van Kyle Walker. Een paar minuten later scoorde Kane, na een prachtige combinatie via Christian Eriksen en Dele Alli, ook nog zijn derde treffer.