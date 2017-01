Sturridge geloofd in zichzelf: "Ben de beste spits van Liverpool"

Daniel Sturridge doet het goed bij Liverpool. In 81 competitiewedstrijden scoorde hij 45 keer. Desondanks blijven er twijfels over de Engelse spits.

"Dat doet pijn van binnen, maar het hoort erbij", zegt Sturridge tegen Sky Sport. "Elke speler maakt mee wat ik nu ervaar, dus het is niet iets om boos over te worden. Je moet jezelf oprapen, karakter tonen, je beste beentje voorzetten en alles geven zodra je op het veld staat."



Sturridge heeft onder manager Jürgen Klopp geen basisplaats. Hij moet het vooral doen met invalbeurten. Door de tijdelijke afwezigheid van Sadio Mané, die met Senegal naar de Afrika Cup is, kan hij nu mogelijk wel meer minuten maken. ''Ik geloof dat ik de beste spits ben die Liverpool heeft, dat is mijn mening”, aldus de 28-jarige Sturridge.