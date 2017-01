Kieft: "Die Olsson kan nauwelijks voetballen"

"Die Olsson... Hij heeft in Nederland gespeeld hè? Wat een drama”, zegt Kieft tegen Ziggo Sport. “Het is een drama.” De 33-jarige middenvelder speelde tussen 2005 en 2008 voor NEC.



"Het is groot, het is log, het kan nauwelijks voetballen. Hij is altijd te laat. Die andere centrale verdediger, McAuley, is eigenlijk net zo groot en net zo slecht... Maar toen ik de beelden terug zag: hij heeft nog wel iets liefs, haha”, aldus Kieft.