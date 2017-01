Gouweleeuw: "Misschien houdt Blind niet van vliegen?"

"Ik speel nu wekelijks in de Bundesliga, maar goed, je ziet het vaker hè”, zei Gouweleeuw tegen In de Bundesliga. “Spelers uit de Eredivisie krijgen voorrang. Wat ik daarvan vind? Het is wel apart ja.”



“Als je kijkt naar Wesley Hoedt (Lazio, red.) bijvoorbeeld. Hij heeft vorig jaar heel veel gespeeld in de Serie A, maar dan wordt er toch een jongen uit de Eredivisie boven hem verkozen. Vreemd. Als je in een betere competitie speelt, lijkt het me dat je eerder opgeroepen dient te worden. Of de bondscoach niet van vliegen houdt? Ik heb geen idee”, aldus Gouweleeuw.