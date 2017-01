Van Hanegem: "Mijn gevoel zegt nu toch nog Ajax"

"Met mijn voorspellingen van uitslagen of winnaars zit ik niet vaak goed", zegt Van Hanegem in het Algemeen Dagblad. "Dat zou nu dus mooi zijn. Als Feyenoord de overtuiging van het uitduel met AZ (0-4 overwinning, red.) weer tevoorschijn kan toveren, maakt het een kans. Maar mijn gevoel zegt nu toch nog Ajax."



Adriaanse verwacht dat Feyenoord verder is dan Ajax en PSV. “Die ploeg heeft nog genoeg mogelijkheden achter de hand."



Feyenoord is momenteel koploper met vijf punten meer dan nummer twee Ajax. Nummer drie PSV volgt met acht punten.