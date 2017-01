Warmerdam: "Op linksback-positie bij Ajax liggen mijn kansen"

"Het is mijn ambitie om volgend seizoen terug te keren bij Ajax als linksback”, zegt hij tegen Ajax Life. “Daar liggen mijn kansen en daar wil ik me op richten.” PEC-trainer Ron Jans zette hem toen hij verhuurd werd op het middenveld. "Het was in het begin wat onwennig, onder andere omdat ik in de voorbereiding een knieblessure opliep. Maar eigenlijk gaat het sinds mijn doelpunt tegen Twente heel goed. De trainer en het publiek zijn blij met me en ook ik ben tevreden over hoe ik nu presteer."



Warmerdam wil hetzelfde pad belopen als Mitchell Dijks, die van Willem II terugkeerde bij Ajax. "Dat zou mooi zijn. Ik heb een contract tot 2018 dus komende zomer zal Ajax aangeven of ze door willen met mij. Of ik veel contact heb met de trainer (Peter Bosz, red.)? Nee, helemaal niet, maar dat werkt nu eenmaal zo. Ze zullen me ongetwijfeld in de gaten houden."