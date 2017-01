Mkhitaryan: "Klopp is een van de beste coaches die er is"

Manchester United speelt zondag een belangrijke wedstrijd tegen Liverpool. United-middenvelder Henrikh Mkhitaryan weet dat het een cruciale wedstrijd is want zijn ploeg kan zich geen nederlaag permitteren.

"Iedereen kijkt uit naar de wedstrijd van zondag", zegt Mkhitaryan tegen MUTV. "Ik miste de eerste wedstrijd tegen Liverpool op Anfield, maar ik weet hoe belangrijk deze ontmoeting is. Ik ben bekend met de geschiedenis. Het zal niet de eerste derby zijn voor mij, je moet klaar zijn voor die dag."



Mkhitaryan speelt zondag tegen zijn oude manager van zijn periode bij Borussia Dortmund. Jürgen Klopp is momenteel manager van Liverpool. "Ik ken hem heel goed. Hij is een van de beste coaches die er is en hij kan een team naar een hoger niveau tillen. Zijn teams spelen altijd op een interessante manier en ik denk dat het een mooie wedstrijd gaat worden”, aldus de middenvelder.