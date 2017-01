Twente-verdediger Bijen: "Feyenoord moet nog naar Enschede"

"Feyenoord is er nog lang niet”, zegt hij tegen TC Tubantia. “Ik ben heel benieuwd of een club die zo lang geen kampioen is geweest en zo hunkert naar de titel kan omgaan met de druk. De meeste spelers van Feyenoord hebben dit nog nooit meegemaakt.”



“Eerlijk gezegd ben ik zelf ook wel benieuwd hoe dat voelt als je in die positie bent. Ajax en PSV zijn dat meer gewend. Feyenoord heeft een goede ploeg en heeft het goed voor elkaar, maar we zijn nog maar halverwege. En vergeet een ding niet: ze moeten nog naar Enschede."



Bijen is trots op zijn eigen club. "De verrassing bij ons is er wel een beetje vanaf. Alles went, zeg maar. Als wij rond de plek eindigen waar wij staan (zevende, red.), vind ik dat wij gezien onze voorgeschiedenis de grootste verrassing zijn”, aldus de verdediger.