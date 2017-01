Arsenal boekt gemakkelijke overwinning

Een kleine tien minuten voor de rust kwam Arsenal op voorsprong. Olivier Giroud maakte zijn vierde Premier League-treffer op rij. De spits schoot van dichtbij binnen.



Na de rust verdubbelde Arsenal in de 54e minuut de voorsprong. Het van richting veranderde schot van Alex Iwobi ging met een grote boog over doelman Lukasz Fabianski. In de 67e minuut had Iwobi opnieuw geluk. Zijn voorzet ging via Kyle Naughton in het doel van Swansea. Uiteindelijk werd het via Alexis Sánchez nog 0-4.



Overige uitslagen:

West Ham United - Crystal Palace: 3-0.

Burnley - Southampton: 1-0.

Sunderland - Stoke City: 1-3.

Watford - Middlesbrough: 0-0.

Hull City - Bournemouth: 3-1.