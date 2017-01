Misidjan ziet Amerika-transfer stuklopen: "Tijdje ziek van geweest"

Cendrino Misidjan leek vanaf september zijn carrière te gaan vervolgen in Amerika. De verdediger, die in Nederland speelde voor onder andere FC Oss, Go Ahead Eagels en Sparta, was dicht bij een overgang naar New York Red Bulls II maar zag de transfer toch in het water vallen.

"Ik kreeg via LinkedIn een berichtje van New York Red Bulls II”, zegt Misidjan tegenover Vice Sports. “Ze wilden me hebben en de aanbieding was financieel heel aantrekkelijk. Alles klopte. De speelstijl en stad zouden ook geweldig zijn voor mij. We hadden drie dagen de tijd om alles te regelen."



"Ik had al veel gif in mijn gifbekertje gehad en hoopte dat dat nu echt op zou zijn. Dan flikte ik de stunt van de eeuw. Mensen zouden denken: hoe de fuck is die gozer bij New York Red Bulls binnengekomen? Maar het gifbekertje was nog niet leeg", vervolgt Misidjan. "De club kreeg het niet op tijd voor elkaar. Ik ben daar echt een tijdje ziek van geweest. Het mocht niet zo zijn."



Nu hoopt de 28-jarige Misidjan, die sinds oktober bij De Treffers speelt, op een Nederlandse club. "Ik heb dit seizoen contact met veel clubs uit de Jupiler League gehad, maar die zaten al vol of hadden geen interesse. Je voelt je als clubloze profvoetballer een beetje vergeten, zit thuis en moet jezelf fit houden. Ik heb in september een van de pijnlijkste momenten van mijn leven meegemaakt, vlak voor het sluiten van de Amerikaanse transferdeadline"