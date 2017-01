'Morata moet Costa opvolgen bij mogelijk vertrek'

Diego Costa ligt in de clinch met zijn werkgever Chelsea. De spits laat de Engelse club mogelijk achter zich en zou uitkijken op een transfer naar China. Wanneer de Braziliaanse Spanjaard daadwerkelijk vertrekt, heeft Chelsea zijn opvolger al in het vizier.

Chelsea-trainer Antonio Conte ziet Álvaro Morata graag richting Londen komen. Dit schrijven verschillende Engelse media. De spits doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en maakte in 2014 de overstap naar Juventus. Toch kreeg de Spaanse topclub spijt en haalde hem terug naar Madrid. Dit seizoen kwam Morata 23 wedstrijden in actie, waar hij voornamelijk invaller was.