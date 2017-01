"Ruud Vormer en de Gouden Schoen, dat klinkt goed hè?"

Ruud Vormer maakte in de zomer van 2014 de overstap van Feyenoord naar Club Brugge. De middenvelder wist bij Feyenoord geen vaste waarde te worden, maar is in België uitgegroeid tot één van de smaakmakers van de huidige koploper van de Jupiler Pro League. Zijn goede prestaties maakten hem een kandidaat voor de Belgische Gouden Schoen-verkiezing.