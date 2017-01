Pochettino over geblesseerde Vertonghen: "Hij is erg teleurgesteld"

Jan Vertonghen is mogelijk lang uit de roulatie. De verdediger van Tottenham Hotspur viel zaterdagmiddag in de wedstrijd tegen West Bromwich Albion uit met een blessure aan zijn enkel.

"Het ziet er niet best uit voor Jan", zegt Mauricio Pochettino, trainer van de club van Vertonghen, tegenover Sky Sports. "We zullen tot zondag of maandag moeten wachten om hem beter te onderzoeken. Hij is erg teleurgesteld.” De oud-speler van Ajax miste dit seizoen één competitiewedstrijd door een schorsing.