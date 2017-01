Ødegaard debuteert in makkelijke overwinning op ADO Den Haag

De Friezen kwamen goed uit de startblokken en kregen in de beginfase enkele goede kansen via Arber Zeneli, Sam Larsson en Ghoochannejhad, maar de bal ging er niet in. De eerste helft stond voor de bezoekers uit Den Haag voornamelijk in het teken van verdedigen en werd voor het doel van Erwin Mulder nauwelijks gevaarlijk.



Na de rust was het Ghoochannejhad die de bal vanuit de rebound achter doelman Setkus kreeg, nadat Zeneli op de sluitpost stuitte. Gelijk na de aftrap van de bezoekers was de Iraniër opnieuw trefzeker: 0-2. Sam Larsson kreeg in de 81ste minuut de kans om vanaf de penaltystip de derde Friese treffer te maken, maar een zwak ingeschoten strafschop van de Zweed werd gekeerd.



Enkele minuten voor het einde van de wedstrijd was er opnieuw een staande ovatie in het Abe Lenstra Stadion. Er werd niet gescoord, maar Martin Ødegaard kwam binnen de lijnen. De Noor, die het komende anderhalve seizoen wordt gehuurd van Real Madrid, verving Zeneli, die kon terugkijken op een goede wedstrijd.