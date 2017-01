Rodrigues over debuut: "Zal laten zien wie Garry Rodrigues is"

Garry Rodrigues heeft zaterdag zijn debuut gemaakt voor Galatasaray. De Rotterdammer, die vorige week overkwam van het Griekse PAOK, was meteen belangrijk voor de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink met een belangrijk aandeel in de enige treffer in de wedstrijd tegen Konyaspor.

“Ik ben blij voor de ploeg, maar ook voor mezelf”, vertelt de debutant op de clubwebsite. “Deze wedstrijd was heel belangrijk voor ons. Ik ben heel erg blij dat ik heb kunnen bijdragen aan de score. Ik zal blijven laten zien wie Garry Rodrigues is. Ik ben een teamspeler die altijd probeert zijn ploeggenoten te helpen.”



Zijn trainer noemt Rodrigues ‘een goede aanwinst’. “Hij is belangrijk voor ons, een goede aanwinst”, zegt Olde Riekerink. “Na zijn laatste training op 29 december heeft hij bij ons nog maar twee keer getraind. Daarom stond hij niet in de basis. Maar we hebben in de tweede helft gezien wat hij kan.”