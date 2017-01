Middenvelders leiden PSV naar overwinning tegen Excelsior

De thuisploeg kwam lastig in de wedstrijd door een goede verdedigingslinie van Excelsior en enkele knappe reddingen van Feyenoord-huurling Warner Hahn. Marco van Ginkel, die sinds deze winter wordt gehuurd van Chelsea, zorgde in de 35ste minuut voor de openingstreffer. Na de treffer kregen de Eindhovenaren nog enkele kansen via aanvallers Luuk de Jong en Gastón Pereiro, maar de bal ging er niet in.



Na bijna zestig minuten spelen was het middenvelder Davy Pröpper die de score wist te verdubbelen. Andrés Guardado bediende Pröpper met een heerlijke lange bal, waarna de 25-jarige Nederlander de bal wist aan te nemen en achter doelman Hahn schoot. PSV drong daarna nog aan om een derde treffer te maken, maar na negentig minuten stond er 2-0 op het scorebord.