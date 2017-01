PSV'er Van Ginkel spreekt van 'een goede winstpartij'

Marco van Ginkel keerde deze winter terug bij PSV. De middenvelder werd vorig seizoen al gehuurd van Chelsea en speelt ook tijdens de tweede competitiehelft op huurbasis in het shirt van de Eindhovense club. In de wedstrijd tegen Excelsior was hij direct belangrijk met een goal.

“Het voelt goed”, zegt hij tegenover Fox Sports. “Je wil altijd belangrijk zijn. De druk was redelijk hoog voor het gehele team, er moest gewoon gewonnen worden. Dat we met 2-0 winnen en dat ik een goal kan maken is top. Dit was een goede winstpartij”



De middenvelder speelde in de wedstrijd tegen de Kralingers alsof hij al het gehele seizoen binnen het elftal van Phillip Cocu speelt. “Zo kwam ik ook binnen, moet ik zeggen. Er zijn twee of drie nieuwe spelers ten opzichte van vorig seizoen. Voor de rest is het hetzelfde elftal, dus het was makkelijk binnenkomen voor mij.”