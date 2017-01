Debutant Ødegaard: "Wil belangrijk zijn met creëren van kansen en goals"

Martin Ødegaard maakte zaterdagavond zijn debuut in het shirt van sc Heerenveen. De Noorse middenvelder wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Real Madrid, wat hoge verwachtingen met zich meebrengt. In de wedstrijd tegen ADO Den Haag speelde hij enkele minuten mee.

“Het is heel fijn om m’n eerste minuten gemaakt te hebben in dit mooie stadion met deze geweldige fans”, zegt de 18-jarige middenvelder tegenover Fox Sports. “We beginnen met een winstpartij, dus dat is perfect. Als je op de bank zit wil je altijd spelen, zeker de eerste keer. Ik ben er nu een paar dagen dus het is normaal dat ik op de bank begon.”



In de toekomst hoopt de Noor belangrijk te zijn voor zijn ploeg. “Ik ben een speler die graag de bal heeft. Ik hoop dat ik het team kan gaan helpen met het creëren van kansen en het scoren van goals.”