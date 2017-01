FC Utrecht in slotminuten langs Sparta

De thuisclub begon goed aan de wedstrijd en kreeg in de beginfase enkele kansen via Zakaria El Azzouzi en Thomas Verhaar, maar de bal ging er niet in. In de 26ste minuut was het wel raak voor de Rotterdammers via buitenspeler Calero Ruiz. Willem Janssen was daarna dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot belandde op de paal. Ook Richairo Živković had een grote kans op de 1-1, maar doelman Roy Kortsmit redde knap.



In de tweede helft gingen beide ploegen gelijk op, maar het was FC Utrecht-aanvoerder Janssen die de 1-1 binnenkopte. Lange tijd leken beide ploegen met een punt genoegen moeten nemen, maar twee minuten voor het einde van de wedstrijd was daar Kristoffer Peterson. Na een zeer knappe soloactie schoot hij de bal binnen en bepaalde daarmee de einduitslag: 1-2.



