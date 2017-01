De Jong scoort weer niet: "Vervelend voor hem"

“Hoe we de wedstrijd hebben gespeeld was goed, de uitslag had hoger kunnen uitvallen”, stelt hij tegenover Fox Sports. “Hun keeper (Warner Hahn, red.) had een aantal uitstekende reddingen, maar we hadden met meer dan 2-0 kunnen winnen. De manier waarop we hebben gespeeld was prima.”



Spits Luuk de Jong kwam weer niet tot scoren. “Hij werkt keihard voor de ploeg maar voor hem was het persoonlijk mooi geweest als hij een goal had gemaakt”, vervolgt de trainer. “Hij was een aantal keer dicht bij een treffer en dan start je lekker aan de tweede seizoenshelft. Het is voor hem vervelend dat hij vandaag niet scoorde.”