Hendrix bedankt PSV-publiek voor steun na lang blessureleed

Jorrit Hendrix maakte zaterdagavond zijn rentree in de hoofdmacht van PSV na maanden blessureleed. De middenvelder kreeg een steuntje in de rug van het thuispubliek.

"Het is mooi om toegezongen te worden als je terugkomt. Dat geeft een fijn gevoel. Ik ben een lange tijd weggeweest en nu heb ik in het Philips Stadion weer voor het eerst meegedaan. Ik wil de supporters bedanken voor de steun", aldus Hendrix tegen Omroep Brabant.



Door de komst van Marco van Ginkel is het middenveld bij PSV weer overbezet. Hendrix is mogelijk het slachtoffer geworden. "Ik heb geen zin om hier nu weer over te praten. De situatie is voor iedereen duidelijk", besluit Hendrix.