Vitesse-spits Van Wolfswinkel over terugkeer: "Dit is een zijstap"

"Het Vitesse waar ik vertrok is in niets te vergelijken met het huidige Vitesse. De club heeft zich de afgelopen jaren op een positieve manier ontwikkeld", zegt de aanvaller in gesprek met het Algemeen Dagblad.



"Zou dat niet zijn gebeurd, dan had ik deze stap nooit gemaakt. Dit is niet afbouwen. Dit is een zijstap. Een nieuwe impuls. Ik wil weer wekelijks voetballen. Weer scoren", besluit Van Wolfswinkel, goed voor acht doelpunten dit seizoen.