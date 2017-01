Er is bij Feyenoorder Botteghin niet meer druk dan normaal

"Het waren twee goede weken maar ik wil zeker weer spelen", zegt de mandekker tegen RTV Rijnmond. "Eigenlijk hadden we door willen spelen in de winterstop, we zaten in een flow. Maar we hebben nu de batterij op kunnen laden, dus zijn we klaar voor de rest van het seizoen."



Feyenoord staat vijf punten voor op nummer twee Ajax, dat zondagmiddag tegen PEC Zwolle speelt. "We moeten blijven doen wat we tot nu toe hebben gedaan. We moeten het vasthouden. Er is altijd druk, maar daar kan de groep heel goed mee omgaan. Er is niet meer druk dan normaal", besluit Botteghin.